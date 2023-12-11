В Николаеве задержали агента РФ, который корректировал удары оккупантов по городу

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, который разведывал позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировал воздушные удары оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили правоохранители, в первую очередь, фигурант пытался выявить возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

Для выполнения этой задачи вражеский агент получил от своих "кураторов" из российского ГРУ 10 тысяч гривен "аванса" на собственную банковскую карточку. Следующие суммы должны поступать фигуранту по мере предоставления им новых координат базирования и перемещения украинских войск.

Отмечается, что разведданные требовались агрессору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

После выполнения всех враждебных задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего приспешника на левобережную часть Херсонской области, где проживали его родители.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации этих "планов" - установили местонахождение российского агента и задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам.

По данным следствия, задержан местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала через его родных. Они проживают на временно оккупированной части Херсонской области и долгое время сотрудничают с российской спецслужбой.

По указанию захватчиков родственники передали фигуранту контакт "куратора" из российского ГРУ и "условные фразы", которые предатель использовал для установления агентурной связи с оккупантом.

Фото: СБУ задержала в Николае агента РФ, который корректировал удары оккупантов по городу (t.me/SBUkr)

Во время обыска у задержанного изъятого мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Приговоры вражеским агентам

Отметим, суды в Украине регулярно выносят обвинительные приговоры предателям, которые помогают России или сотрудничали с оккупационными властями в разных регионах страны.

Недавно сообщалось, что житель Купянска сотрудничал с россиянами и устроился работать правоохранителем. Мужчину приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 13 лет и с конфискацией всего имущества.

Также жителя Луганской области приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с россиянами. Он помогал штурмовать украинские территории у Бахмута.

А жителя Славянска суд приговорил к 12 годам тюрьмы. Он корректировал российские ракетные удары по городу и сдавал позиции ВСУ.