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Работал на оккупантов за "медаль": СБУ объявила предателю подозрение

Украина, Четверг 14 декабря 2023 11:13
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Работал на оккупантов за "медаль": СБУ объявила предателю подозрение Фото: очередному предателю Украины с востока объявили о подозрении (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители сообщили о подозрении предателю, штурмовавшему позиции ВСУ на востоке Украины. Захватчики сделали из него пулеметчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники взяли его в плен на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года.

Как оказалось, пленным был дончанин, в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединившийся к одному из мотострелковых полков захватчиков.

"Его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и форменную одежду российского образца", - рассказали в СБУ.

Позже предателя отправили на полигон, где он прошел соответствующую подготовку, и доставили на передовую. Отмечается, что он участвовал в захвате Мариуполя и Волновахи.

"За это злоумышленник был награжден медалью "за боевые заслуги" из рук командования российских войск", - отмечают в Службе безопасности.

Впоследствии его в составе оккупационного подразделения перебросили в Запорожье для сдерживания контрнаступления украинских войск в Пологовском районе.

"Помимо обстрела позиций ВСУ боевик занимался обустройством блокпостов, траншей и огневых точек рашистов на южном фронте", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в госизмене. Он находится под стражей.

"Ему грозит пожизненное лишение свободы", - подытожила СБУ.

Правоохранители задерживают предателей и коллаборантов в Украине

На днях правоохранители сообщили о подозрении двум коккупантам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.

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Служба безопасности Украины
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