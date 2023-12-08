Хотел баллотироваться в Раду, чтобы шпионить. СБУ задержала в Одессе предателя
В рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Что случилось
Последний месяц предатель активно занимался "раскруткой" собственного образа потенциального кандидата в народные депутаты Украины. Для этого он вступил в общественную организацию, которая занимается вопросом экологии. В частности разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, курсирующих по городу.
Деньги на оба "проекта" были выделены спецслужбами России. Отдельно предатель запросил для себя вознаграждение в размере 5,5 тысячи долларов ежемесячно.
Фото: Хотел баллотироваться в ВР, чтобы шпионить. СБУ задержала в Одессе предателя (ssu.gov.ua)
"Также задокументировано, что российский агент пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, в том числе противокорабельных комплексов ВСУ", - пишет пресс-служба.
Предатель был задержан "на горячем" во время выполнения доразведки местности вблизи одного из украинских объектов.
Российский агент, с псевдонимом "Мазепа", для фото и видеофиксации приобрел на черном рынке специальное устройство скрытой съемки. Полученные сведения он передавал через популярный мессенджер, а чтобы максимально замаскировать "сеансы" связи использовал различные телефонные номера и аккаунты.
"Впоследствии вражеский агент написал заявление на вступление в кремлевскую партию "Единая Россия" и в случае захвата региона надеялся войти в руководящее звено оккупационной администрации России", - добавляет СБУ.
Что угрожает
Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем задержала главу оборонного завода "Укроборонпрома", который разворовывал бюджетные миллионы на закупке запчастей для СУ-27.
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