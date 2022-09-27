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Хотел присоединиться к "кадыровцам". В Черкасской области задержали сторонника оккупантов

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Черкассы, Вторник 27 сентября 2022 10:07
Хотел присоединиться к "кадыровцам". В Черкасской области задержали сторонника оккупантов Фото: в Черкасской области СБУ задержала сторонника оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала в Черкасской области сторонника России, который оправдывал агрессию врага и планировал присоединиться к чеченскому отряду Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Фото: задержание сторонника российской агрессии (ssu.gov.ua)

"Он планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения "Ахмат" (больше известного как ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике. С этой целью он пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу – проводить подрывную деятельность на территории региона", - рассказали в СБУ.

Злоумышленником оказался жителем Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца. После переезда он не раз высказывался среди местных жителей в поддержку полномасштабного вторжения России. Также оправдывал ракетные удары по украинским городам и другим военным преступлениям захватчиков.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Ужгорода, который в сети оправдывал преступления российских оккупантов на территории Украины.

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