Сливали данные про оборонные укрепления на фронте: СБУ задержала двух агентов РФ
Стражи порядка обнаружили и задержали двух агентов РФ, которые искали информацию о фортификационных укреплениях на линии фронта и передавали их врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"Задержали двух российских агентов в прифронтовых районах Донбасса. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона", - говорится в сообщении.
По данным следователей, одного мужчину задержали в Краматорске. Мужчина собирал разведданные по обороне города.
"Еще одну российскую агентку сотрудники задержали в Покровске. Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья", - заявили в СБУ.
Фото и видео подозреваемые посылали представителям российского Генштаба и первой службы контрразведывательных операций ФСБ РФ. Эти данные касались способов блокирования и препятствования сопротивлению украинских защитников на острове Хортица в Запорожье.
Подозреваемые были помещены в СИЗО, а за совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве, призывающую убивать украинцев в соцсетях.
Также, Служба безопасности задержала на Черкасщине сторонника России, оправдывавшего агрессию врага и планировавшего присоединиться к чеченскому отряду Росгвардии.
Ранее Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области , которые помогали оккупантам вести боевые действия. В частности, предатели "сливали" информацию о расположении позиций ВСУ.
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