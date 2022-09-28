Зливали дані про оборонні укріплення на фронті: СБУ затримала двох агентів РФ
Правоохоронці виявили та затримали двох агентів РФ, які шукали інформацію про фортифікаційні укріплення на лінії фронту та передавали їх ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Затримали двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону", - йдеться у повідомленні.
За даними слідчих, одного чоловіка затримали у Краматорську. Чоловік збирав розвіддані щодо оборони міста.
"Ще одну російську агентку співробітники затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя", - заявили в СБУ.
Фото та відео підозрювані надсилали до представників російського Генштабу та першої служби контррозвідувальних операцій ФСБ РФ. Ці дані стосувались способів блокування та перешкоджання опору українських захисників на острові Хортиця у Запоріжжі.
Наразі підозрювані були поміщені у СІЗО, а за скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що СБУ затримала чиновницю ЦНАПу в Києві, яка закликала вбивати українців у соцмережах.
Також, Служба безпеки затримала на Черкащині прихильника Росії, який виправдовував агресію ворога та планував приєднатися до чеченського загону Росгвардії.
Раніше, Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування позицій ЗСУ.
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