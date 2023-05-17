"Сливала" ФСБ данные об украинских военных. В Херсоне задержали медсестру

По данным правоохранителей, злоумышленницей оказалась медсестра одной из местных больниц, которая во время оккупации областного центра была завербована кадровым сотрудником ФСБ.

Фото: СБУ в Херсоне задержала медсестру, работавшую на ФСБ (ssu.gov.ua)

"По его заданию после освобождения Херсона она осталась в городе и продолжила работать в медучреждении для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В дальнейшем она собирала для РФ данные украинских защитников, проходивших лечение в больнице", - выяснили в СБУ.

Также медсестра шпионила по местам базирования Сил обороны, которые дислоцируются на территории областного центра.

"Кроме того, российская агентша фиксировала последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов Херсона и передавала соответствующие "отчеты" в ФСБ через мессенджер. Разведданные потребовались оккупантам для корректировки повторных огневых ударов по городу", - узнали правоохранители.

Как установили следователи, в поле зрения российской спецслужбы женщина попала из-за публичной поддержки захватчиков в Телеграмм.

В ходе обысков по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили двух человек, торговавших конфиденциальной информацией из государственных баз данных.

Также мы писали, что СБУ задержала двух агентов РФ в Краматорске, которые наводили ракеты на позиции украинских военных.

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