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СБУ задержала двух агентов РФ в Краматорске, наводивших ракеты на позиции ВСУ

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Краматорск, Пятница 12 мая 2023 11:22
СБУ задержала двух агентов РФ в Краматорске, наводивших ракеты на позиции ВСУ Фото: СБУ задержала двух агентов РФ в Краматорске, наводивших ракеты на позиции ВСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.

По данным следствия, один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Telegram и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.

Как рассказали в СБУ, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Действия другого фигуранта - администратора прокремлевской интернет-группы - квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время они находятся под стражей.

Как сообщалось, СБУ задержала двух российских информаторов в Донецкой области. Одна из них работала на "вагнеровцев", штурмующих Бахмут.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили агентурную группу ГРУ России, в состав которой входили две жительницы Краматорска, одна из них - медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ. Женщины "сливали" врагу позиции Сил обороны под Бахмутом.

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Служба безопасности Украины Краматорск
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