СБУ задержала двух агентов РФ в Краматорске, наводивших ракеты на позиции ВСУ

СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.

По данным следствия, один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Telegram и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.

Как рассказали в СБУ, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Действия другого фигуранта - администратора прокремлевской интернет-группы - квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время они находятся под стражей.