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"Зливала" ФСБ дані про українських військових. В Херсоні затримали медсестру

Фото: СБУ в Херсоні затримала медсестру, яка працювала на ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки в Херсоні затримала медсестру. Вона працювала на ФСБ і "зливала" ворогу персональні дані українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисницею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ.

Фото: СБУ в Херсоні затримала медсестру, яка працювала на ФСБ (ssu.gov.ua)

"За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Надалі вона збирала для РФ дані українських захисників, які проходили лікування в лікарні", - з'ясували в СБУ.

Також медсестра шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.

"Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні "звіти" до ФСБ через месенджер. Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту", - дізналися правоохоронці.

Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників у Телеграм.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно в Києві правоохоронці викрили двох осіб, які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних.

Також ми писали, що СБУ затримала двох агентів РФ у Краматорську, які наводили ракети на позиції українських військових.

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