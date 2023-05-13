Продавали закрытую информацию. В Киеве разоблачили двух "частных детективов"

Правоохранители разоблачили в Киеве двух "частных детективов". Они торговали конфиденциальной информацией из государственных баз данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Киберспециалисты нейтрализовали деятельность частного детективного агентства. Незаконную деятельность организовал бывший следователь милиции, который не захотел проходить аттестацию в ряды полиции и в 2015 году уволился. Вместе со своим знакомым он создал частное детективное агентство.

Злоумышленники собирали конфиденциальную информацию о гражданах, в том числе получали данные из государственных реестров. Бывший правоохранитель использовал для этого старые "связи".

Стоимость "досье" на одного человека достигала от 800 до 2,6 тысячи долларов. Кроме паспортных данных, мошенники получали информацию о номерах телефонов и автомобилей, а также сведения о пересечении границы и совершении админправонарушений.

Двух "детективов" СБУ задержала во время получения денег за "папку" с информацией на жителя столицы. В ходе обысков по адресам проживания обнаружили доказательства преступной деятельности.

Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 2 ст. 361-2 УКУ. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ задержала в Киеве "частных детективов" (ssu.gov.ua)