В Одессе среди погибших из-за ливня - работница "Укрзализныци".

В Одессе во время масштабного потопа, вызванного ливнем в этот вторник, погибла работница "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрзализныци" Александра Перцовского.

По его словам, 38-летняя женщина возвращалась домой - она не смогла проехать в авто поэтому пошла пешком по улице.

"Лютая стихия унесла жизнь 38-летней нашей коллеги. На связи с близкими. Также собираем всю информацию о людях, кто имеет поврежденное жилье, чтобы максимально оперативно помочь нашим коллегам", - написал он.

Непогода в Одессе

Во вторник, 30 сентября, непогода накрыла ряд областей Украины. Тогда стало известно о подтоплении и проблемах с электроснабжением. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Сейчас известно, что больше всего от ливня пострадала Одесса. Там даже был объявлен красный уровень опасности, остановился весь общественный транспорт, а школы и садики были переведены на дистанционное обучение.