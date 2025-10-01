ua en ru
В Одессе среди погибших из-за ливня - работница "Укрзализныци".

Одесса, Среда 01 октября 2025 14:42
UA EN RU
В Одессе среди погибших из-за ливня - работница "Укрзализныци". Фото: последствия потопа в Одессе (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

В Одессе во время масштабного потопа, вызванного ливнем в этот вторник, погибла работница "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрзализныци" Александра Перцовского.

По его словам, 38-летняя женщина возвращалась домой - она не смогла проехать в авто поэтому пошла пешком по улице.

"Лютая стихия унесла жизнь 38-летней нашей коллеги. На связи с близкими. Также собираем всю информацию о людях, кто имеет поврежденное жилье, чтобы максимально оперативно помочь нашим коллегам", - написал он.

Непогода в Одессе

Во вторник, 30 сентября, непогода накрыла ряд областей Украины. Тогда стало известно о подтоплении и проблемах с электроснабжением. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Сейчас известно, что больше всего от ливня пострадала Одесса. Там даже был объявлен красный уровень опасности, остановился весь общественный транспорт, а школы и садики были переведены на дистанционное обучение.

Впоследствии в ГСЧС показали фото последствий и рассказали о погибших в городе. Также известно, что в Одессе погибли девять человек, среди которых - целая семья.

Президент Владимир Зеленский поручил провести в Одессе масштабную проверку после ливня, который привел к потопу и гибели людей.

Все о последствиях ливня - читайте в материале РБК-Украина.

