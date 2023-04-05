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Испания задерживает отправку Leopard Украине: министр обороны назвала новые сроки

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Среда 05 апреля 2023 12:40
Испания задерживает отправку Leopard Украине: министр обороны назвала новые сроки Фото: Испания задерживает отправку Leopard Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Испания задерживает отправку шести танков Leopard 2A4 Украине. Они покинут страну уже во второй половине апреля.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что боевые танки не использовали с 1990-х годов. Все это время они были законсервированы в резерве, нуждались в переоборудовании и проверке боеготовности.

В прошлом месяце Испания пообещала отправить Украине танки после Пасхальных праздников.

В целом ожидается поставка десяти Leopard 2A4. По словам Роблес, Вооруженные силы уже начали ремонт оставшихся четырех танков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, страны НАТО планируют передать ВСУ два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1.

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