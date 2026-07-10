Сломал челюсть капеллану и ребро подполковнику: ДБР задержало военного из "Скелі"

Избитый капеллан

Первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмщины. Тогда к месту, где временно стояла "Скеля", приехали бойцы другого подразделения - они возвращались из боевых задач. Между военными сразу возник конфликт: не могли поделить, где кому размещать личный состав и технику.

Разнять стороны попытался военный капеллан. Он предложил не ссориться на месте, а вынести спор на уровень командования. Вместо этого получил несколько ударов кулаком по лицу. Последствия – сотрясение мозга, переломанная челюсть, госпитализация.

Избитый подполковник

Через месяц, в июне 2025 года в Барвенково, по данным ДБР, тот самый младший сержант набросился уже на подполковника - офицера, который был старше его по воинскому званию.

Сначала сбил его с ног, а затем бил руками и ногами по голове и туловищу. В результате – сломанное ребро.

Что инкриминируют

Военному объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 406 - нарушение уставных правил взаимоотношений между военными, когда нанесены телесные повреждения средней тяжести;

ч. 4 ст. 405 – насилие в отношении начальника, совершенное в условиях военного положения.

Фото: Военный "Скелі" задержан за избиение коллег (dbr.gov.ua)

Что говорит ДБР

Директор ДБР Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина" подчеркнул: дела по "Скелі" – в приоритете Бюро. Следователи проверяют все обнародованные в СМИ факты и дадут правовую оценку действиям каждого командира.

По его словам, отдельные уголовные производства по фактам избиения бойцов в полку начались еще до громкой публикации в СМИ.

Теперь следователи соединяют новые данные с уже имеющими - и проверяют все возможные случаи насилия в подразделении.