ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"СБУ придет за каждым": хакеры сломали прямую трансляцию с конференции России и Ирана

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 00:14
"СБУ придет за каждым": хакеры сломали прямую трансляцию с конференции России и Ирана Фото: хакеры сломали трансляцию и пригрозили Россиянам СБУ (facebook/ssumariupol)
Автор: Максим Шушко

Хакеры сломали трансляцию экспертной конференции России и Ирана и пригрозили ее участникам, что за ними "придет СБУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

В ходе конференции в которой принимали участие депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казем Джалали, сотрудники аппарата правительства России и эксперты по трансляции сумел подключиться хакер.

"Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть", - сказал он.

Он добавил, что Иран "ответит" за поставки дронов России и что каждый участник конференции больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты направили в Украину хакеров для помощи в борьбе с российскими кибернападениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Иран Кибератака
NEWS
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина