"СБУ придет за каждым": хакеры сломали прямую трансляцию с конференции России и Ирана

Хакеры сломали трансляцию экспертной конференции России и Ирана и пригрозили ее участникам, что за ними "придет СБУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

В ходе конференции в которой принимали участие депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казем Джалали, сотрудники аппарата правительства России и эксперты по трансляции сумел подключиться хакер.

"Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть", - сказал он.

Он добавил, что Иран "ответит" за поставки дронов России и что каждый участник конференции больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну.