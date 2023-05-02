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Хакер сломал криптокошельки ФСБ РФ и передал средства на ВСУ

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Вторник 02 мая 2023 02:02
Хакер сломал криптокошельки ФСБ РФ и передал средства на ВСУ Фото: неизвестный хакер взломал криптогаманцы ФСБ РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Неизвестный хакер слоамал сотни криптокошельков, которые контролировали ФСБ и разведка Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk.

Неизвестный использовал функцию, с помощью которой документируются транзакции в блокчейне биткойна, чтобы найти кошельки российских спецслужб.

Два адреса взломанных хакером криптокошельков были связаны с атакой на американскую IT-компанию Solarwinds в 2020 году, из-за которой пострадали более 200 организаций. В США ее считают одной из самых серьезных, приведшей к утечке данных из ряда американских ведомств.

Третий криптокошелек использовали для оплаты серверов, задействованных в кампании дезинформации во время президентских выборов в США в 2016 году.

Хакер уничтожил биткойны из найденных кошельков на 300 тысяч долларов. Но после российского вторжения в Украину он стал пересылать криптовалюту в кошельки, открытые правительством Украины для сбора средств на борьбу с российской агрессией, отметили в Chainalysis.

"Этот человек мог проникнуть в структуру хакеров, работающих на Россию, или мог быть сотрудником российских спецслужб, перешедшей на другую сторону", - говорится в отчете Chainalysis.

Напомним, хакеры сломали трансляцию экспертной конференции России и Ирана и пригрозили ее участникам, что за ними "придет СБУ".

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