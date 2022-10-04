ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки в Украину

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 20:58
Мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки в Украину Фото: Дания опубликовала видеоутечки на газопроводе "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен силам обороны с помощью проекта "Хочу жить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска был отправлен на фронт в Украину через пять дней после получения повестки", - говорится в сообщении.

Однако еще находясь в России, он позвонил на "горячую линию" проекта "Хочу жить". Получив инструкции, он смог правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.

"Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военнослужащим из России безопасно сдаться в плен ВСУ.

Чтобы получить информацию о том, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким, необходимо обратиться на круглосуточную телефонную линию по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Напомним, что российские солдаты массово интересуются , как сдаться в плен ВСУ.

Также, немобилизованные россияне уже звонят по телефону в Украину относительно сдачи в плен.

Процесс мобилизации в РФ подрывает фундаментальные проблемы, президент РФ Владимир Путин не сможет их решить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины