Украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен (видео)

Во вторник, 25 октября, украинским хакерам удалось показать призывы Вооруженных сил Украины к гражданам РФ. Военные предлагали россиянам сразу сдаваться в плен и противостоять мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Сегодня около 14 часов украинскими хакерами был сломан один из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске", - говорится в сообщении.

По информации от Управления стратегических коммуникаций ВСУ, длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии РФ с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации.

"Шипение вурдалаков, которые кроме обращения ничего не могли смотреть было слышно за сотни километров", - добавили в Стракоме.