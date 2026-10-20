Взлом ради GTA 6: хакеры обошли свежее обновление PS5

Как удалось обойти новое обновление Sony

После того, как Sony закрыла ключевые уязвимости в системном обновлении от 1 октября, сообщество разработчиков homebrew-софта обрело новый способ проникновения.

Hакер Gezine опубликовал видео, в котором демонстрирует успешный доступ к меню настроек отладки (debug settings) консоли на прошивке 14.10.

PlayStation 5 jailbreak evolving fast, as it managed to crack even software 14.10 Grand Theft Auto VI был reportedly требуется 14.10 and up to work, если они не должны производить другой software update and ru game on a jailbroken PS5 — Rino (@RinoTheBouncer) Октябрь 20, 2026

Этот шаг стал неожиданностью для компании, ведь обновление рассматривалось как надежный барьер против злома. Однако специалисты отмечают, что полноценное создание и запуск дампов игр все еще сталкиваются с серьезными препятствиями.

В частности, разработчикам пока не удалось обойти гипервизор (hypervisor bypass), являющийся необходимым инструментом для запуска резервных копий игр.

Кроме того, сам эксплойт остается приватным, и хакер не спешит выкладывать его в открытый доступ, чтобы избежать быстрой реакции со стороны Sony.

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Причина ажиотажа: требования GTA 6

Особое внимание сообщества к этому излому привлекла будущая премьера GTA 6, релиз которой запланирован на 19 ноября.

Согласно данным датамайнеров из базы данных PlayStation, для запуска экшена от Rockstar понадобится именно прошивка 14.10 или более новая.

Это создало дилемму для пользователей с уже сломанными консолями на более старых версиях ПО (например, 13.60), ведь обновление лишало их доступа к эксплойтам.

Новое открытие уязвимостей дает шанс сохранить возможность излома даже при инсталляции новейших игр.

В то же время специалисты предупреждают: даже в случае публикации эксплойта стабильная работа такой требовательной игры, как GTA 6, из-за посторонних загрузчиков типа Overdrive будет оставаться под вопросом.