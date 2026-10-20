Злам заради GTA 6: хакери обійшли свіже оновлення PS5

Як вдалося обійти нове оновлення Sony

Після того, як Sony закрила ключові вразливості у системному оновленні від 1 жовтня, спільнота розробників homebrew-софту знайшла новий спосіб проникнення.

Hакер Gezine опублікував відео, у якому демонструє успішний доступ до меню налаштувань налагодження (debug settings) консолі на прошивці 14.10.

PlayStation 5 jailbreak is evolving fast, as it managed to crack even software 14.10 Grand Theft Auto VI was reportedly to require 14.10 and up to work, so if they don’t release another software update and mandate it for GTA6, then it would be possible to run the game on a jailbroken PS5 — Rino (@RinoTheBouncer) October 20, 2026

Цей крок став несподіванкою для компанії, адже оновлення розглядалося як надійний бар'єр проти зламу. Проте фахівці зазначають, що повноцінне створення та запуск дампів ігор усе ще стикаються із серйозними перешкодами.

Зокрема, розробникам поки не вдалося обійти гіпервізор (hypervisor bypass), який є необхідним інструментом для запуску резервних копій ігор.

Крім того, сам експлойт залишається приватним, і хакер не поспішає викладати його у відкритий доступ, щоб уникнути швидкої реакції з боку Sony.

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Причина ажіотажу: вимоги GTA 6

Особливу увагу спільноти до цього зламу привернула майбутня прем'єра GTA 6, реліз якої заплановано на 19 листопада.

Згідно з даними датамайнерів із бази даних PlayStation, для запуску екшену від Rockstar знадобиться саме прошивка 14.10 або новіша.

Це створило дилему для користувачів із вже зламаними консолями на старіших версіях ПЗ (наприклад 13.60), адже оновлення позбавляло їх доступу до експлойтів.

Нове відкриття вразливостей дає шанс зберегти можливість зламу навіть під час інсталяції найновіших ігор.

Водночас фахівці попереджають: навіть у разі публікації експлойту стабільна робота такої вимогливої гри, як GTA 6, через сторонні завантажувачі на кшталт Overdrive залишатиметься під питанням.