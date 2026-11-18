Сорванная провокация РФ: в Польше заявили, что знали о планах российских спецслужб
Российские спецслужбы планировали диверсию на приграничной с Польшей территории, имея целью обвинить в ней Украину. Варшава знала о планах российских спецслужб.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По его словам, польские спецслужбы владели всей необходимой информацией - они заблаговременно раскрыли планы Кремля и отреагировали на них.
"Польские спецслужбы знали о запланированной российской диверсионной операции вблизи границы с Калининградской областью и приняли соответствующие меры", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
На фоне угроз министр объявил об инициативе по продолжению специальных мер безопасности в стране. В частности, речь идет о расширении усилий по защите критически важных объектов и транспортной сети.
"Сегодня также будет подана просьба к премьер-министру, а впоследствии - к президенту, по продолжению операции "Горизонт" и участию вооруженных сил в обеспечении, среди прочего, безопасности железнодорожной инфраструктуры", - заявил глава оборонного ведомства.
Косиняк-Камыш также выразил убеждение, что Россия существенно наращивает деятельность, направленную на подрыв стабильности и безопасности в европейских странах.
В частности, это нарушение воздушного пространства, попытки подрыва поездов, поджоги, диверсии против оружейных заводов и активность в киберпространстве.
Что предшествовало
Напомним, Rzeczpospolita сообщило, что спецслужбы РФ на рубеже октября и ноября планировали диверсию с большим количеством жертв на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ.
В диверсии россияне хотели обвинить Украину. Ее целью было прекратить помощь Киеву.
Источник издания рассказал, что это должно было напоминать так называемую гливицкую провокацию (немецкая операция под чужим флагом, проведенная 31 августа 1939 года - ред.).