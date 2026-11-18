Російські спецслужби планували диверсію на прикордонній із Польщею території, маючи на меті звинуватити в ній Україну. Варшава знала про плани російських спецслужб.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За його словами, польські спецслужби володіли всією необхідною інформацією - вони завчасно викрили плани Кремля та відреагували на них.

"Польські спецслужби знали про заплановану російську диверсійну операцію поблизу кордону з Калінінградською областю і вжили відповідних заходів", - наголосив Косіняк-Камиш.

На тлі загроз міністр оголосив про ініціативу щодо продовження спеціальних заходів безпеки в країні. Зокрема, йдеться про розширення зусиль для захисту критично важливих об'єктів та транспортної мережі.

"Сьогодні також буде подано прохання до прем’єр-міністра, а згодом - до президента, щодо продовження операції "Горизонт" та участі збройних сил у забезпеченні, серед іншого, безпеки залізничної інфраструктури", - заявив очільник оборонного відомства.

Косіняк-Камиш також висловив переконання, що Росія суттєво нарощує діяльність, яка спрямована на підрив стабільності та безпеки у європейських країнах.

Зокрема, це порушення повітряного простору, спроби підриву поїздів, підпали, диверсії проти збройових заводів та активність у кіберпросторі.

Що передувало

Нагадаємо, Rzeczpospolita повідомило, що спецслужби РФ на межі жовтня і листопада планували диверсію з великою кількістю жертв на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.