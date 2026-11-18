Зірвана провокація РФ: у Польщі заявили, що знали про плани російських спецслужб
Російські спецслужби планували диверсію на прикордонній із Польщею території, маючи на меті звинуватити в ній Україну. Варшава знала про плани російських спецслужб.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За його словами, польські спецслужби володіли всією необхідною інформацією - вони завчасно викрили плани Кремля та відреагували на них.
"Польські спецслужби знали про заплановану російську диверсійну операцію поблизу кордону з Калінінградською областю і вжили відповідних заходів", - наголосив Косіняк-Камиш.
На тлі загроз міністр оголосив про ініціативу щодо продовження спеціальних заходів безпеки в країні. Зокрема, йдеться про розширення зусиль для захисту критично важливих об'єктів та транспортної мережі.
"Сьогодні також буде подано прохання до прем’єр-міністра, а згодом - до президента, щодо продовження операції "Горизонт" та участі збройних сил у забезпеченні, серед іншого, безпеки залізничної інфраструктури", - заявив очільник оборонного відомства.
Косіняк-Камиш також висловив переконання, що Росія суттєво нарощує діяльність, яка спрямована на підрив стабільності та безпеки у європейських країнах.
Зокрема, це порушення повітряного простору, спроби підриву поїздів, підпали, диверсії проти збройових заводів та активність у кіберпросторі.
Що передувало
Нагадаємо, Rzeczpospolita повідомило, що спецслужби РФ на межі жовтня і листопада планували диверсію з великою кількістю жертв на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.
У диверсії росіяни хотіли звинуватити Україну. Її метою було припинити допомогу Києву.
Джерело видання розповіло, що це мало нагадувати так звану глівіцьку провокацію (німецька операція під чужим прапором, проведена 31 серпня 1939 року - ред.).