Российские спецслужбы на рубеже октября и ноября планировали диверсию с большим количеством жертв на территории Польши у границы с Калининградской областью РФ, в которой хотели обвинить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Издание получило эту информацию от высокопоставленных должностных лиц, связанных с силовыми структурами и осведомленных о ходе превентивной операции, которую проводили в течение последних двух недель.

Предупреждение о запланированной провокации поступило от спецслужб партнеров, однако на нее также указывали аналитики польской разведки.

"Мы располагали информацией о конкретных объектах, где должно было произойти нападение. Россияне рассчитывали на большое количество жертв", - рассказал один из собеседников издания.

Другой источник отметил, что это должно было напоминать так называемую гливицкую провокацию (немецкая операция под чужим флагом, проведенная 31 августа 1939 - ред.).

"Конечно, тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или при них нашли бы доказательства того, что они были из Украины. Целью было прекратить помощь Украине", - добавил собеседник издания.

Польские спецслужбы начали действовать после того, как на российской стороне границы появились офицеры спецслужб, координирующих подобные диверсионные операции. Такими операциями занимаются сотрудники внешней военной разведки РФ.

Именно поэтому в конце октября пограничные участки полиции усилили стражами порядка из других регионов Польши. Также ужесточились подразделения Пограничной службы.

В этот район направили дополнительных сотрудников Агентства по внутренней безопасности. В Варминско-Мазурском воеводстве организовали обучение сил специального назначения. Учения в регионе провели и Силы территориальной обороны.

Целью было сдерживание, но также возможность действий на опережение.

Издание спросило у министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, планировали ли россияне совершить в Польше террористический акт на объекте, где могло находиться большое количество людей.

"Я не знаю ответа на такой вопрос, ведь об этом нужно было бы спрашивать россиян. А они обычно не признаются в планировании таких действий. Даже если у нас такая информация, то не делимся ею", - ответил он.

В то же время Семоняк добавил, что "если мы приняли определенные меры, то потому, что признали угрозу реальной".

"По моему мнению, в этом случае все принятые меры были адекватными. Имеющиеся основания свидетельствовали о том, что угрозу оценили как реальную", - отметил министр.