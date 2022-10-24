Фейковыми заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытался запугать Запад, чтобы остановить помощь Украине, - ISW
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, делая заявления о "грязной бомбе", пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напоминают, что руководитель российского Минобороны 23 октября отдельно звонил своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США.
Во время этих разговоров он утверждал, что Киев готовится осуществить атаку под фальшивым флагом, используя "грязную бомбу" (обычную взрывчатку, пропитанную радиоактивным материалом, не являющимся ядерным оружием), чтобы обвинить РФ в использовании оружия массового уничтожения.
В свою очередь кремлевские пропагандисты очень быстро подхватили и распространили это ложное и смешное утверждение.
В ISW информируют, что отчеты Минобороны России о звонках содержат разногласия. Там указывается, что:
- во время разговора со своим французским коллегой Шойгу обсудил заявленную "устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации" в Украине;
- обсуждал "ситуацию в Украине" и делал ложные заявления о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" в своих разговорах с Великобританией, Францией и Турцией;
- просто обсудил ситуацию в Украине без упоминания о "грязной бомбе" в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином.
Затем представители Соединенных Штатов, Великобритании и Украины категорически опровергли и осудили ложные обвинения Шойгу.
Специалисты объясняют, что заявления Шойгу продолжают давнюю информационную кампанию Кремля о том, что Запад поможет Украине провести атаку с оружием массового уничтожения под фальшивым флагом.
"Таким образом, фальшивые заявления Шойгу и их распространение российскими пропагандистами преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей западного Херсона до конца года", - убеждены в Институте изучения войны .
Аналитики добавляют, что серия звонков Шойгу, вероятно, была дальнейшим бряцанием оружием со стороны России, чтобы запугать западных сторонников Украины и, возможно, расширить разногласия в НАТО.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России.
Все, что известно о заявлении Шойгу - читайте в материале "Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция".
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