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Михайлюк получил гарантию и повышение зарплаты в НБА: сколько заработает за следующий сезон

Солт-Лейк-Сити, Вторник 01 июля 2025 10:41
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Михайлюк получил гарантию и повышение зарплаты в НБА: сколько заработает за следующий сезон Фото: Святослав Михайлюк продолжит выступления за "Юту" (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит карьеру в НБА в составе "Юты Джаз". Клуб из Солт-Лейк-Сити решил гарантировать его контракт на сезон-2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х инсайдера Майкла Скотто.

Новые условия в "Юте"

Клуб "Юта Джаз" решил гарантировать второй год контракта 28-летнего баскетболиста, за который он заработает 3,675 миллиона долларов.

Михайлюк присоединился к "джазменам" прошлым летом, подписав четырехлетнее соглашение на 15,05 миллиона. Однако только первый сезон по этому контракту был гарантирован. За сезон-2024/25 украинец заработал 3,5 миллиона.

У клуба было время до 30 июня, чтобы выбрать кого оставить в команде - Михайлюка или 24-летнего американца Джонни Джузенга. В итоге выбор пал на украинца, а его конкурент покинул команду в статусе свободного агента.

Статистика украинца в сезоне-2024/25

В регулярном чемпионате-2024/25 Михайлюк провел 38 матчей, из них 13 - в стартовой пятерке, проводя на паркете в среднем 20 минут.

За это время он набирал 8,8 очка, делал 2,4 подбора и 2 передачи за матч. Реализация бросков: 48% с игры, из них - 34% трехочковых и 80% с линии штрафных.

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". На профессиональном уровне дебютировал в родном клубе в сезоне-2012/13.

В 2014 году переехал за океан, где на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2018 выбран "Лейкерс" под 47-м номером. В июле того же года подписал трехлетний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но посреди сезона был обменен в "Детройт".

Позже защищал цвета "Оклахомы", "Торонто", "Нью-Йорка" и "Шарлотт". Перед стартом сезона-2023/24 присоединился к "Бостону" и в роли резервиста стал чемпионом ассоциации. Летом 2024 года заключил соглашение с "Ютой Джаз".

Ранее рассказали о Максиме Шульге - украинском таланте, который будет играть в НБА за "Бостон Селтикс".

Также читайте, как "Лейкерс" продали за рекордные 10 миллиардов, что стало самой дорогой сделкой в истории спорта.

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