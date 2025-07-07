Гранды НБА просмотрят двух украинцев: кто в заявке на Летнюю лигу

Защитник Максим Шульга и центровой Дмитрий Скапинцев попали в официальные заявки своих клубов на Летнюю лигу НБА. Шульга сыграет за "Бостон", Скапинцев - за "Портленд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты "Бостона" и "Портленда" .

Шульга дебютирует за "Бостон"

Шульга сыграет за "Селтикс", который выбрал его на драфте НБА 2025 года под 57-м номером. Таким образом, он дебютирует в составе 18-кратного чемпиона лиги.

23-летний уроженец Киева переехал за океан в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе. Первые три сезона в студенческой лиге NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.

В последнем своем сезоне на этом уровне был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10.

Первым матчем в Летней лиге НБА для "Бостона" станет противостояние с "Мемфис Гриззлис", которое состоится в ночь на 12 июля.

Дмитрий Скапинцев (фото: Getty Images)

Третий шанс для Скапинцева

Для 27-летнего Скапинцева это будет третья попытка закрепиться в команде НБА через Летнюю лигу. В 2023 и 2024 годах он играл в турнире за "Нью-Йорк".

В отличие от Шульги, центровой имеет небольшой опыт выступлений в НБА. В декабре 2023-го основная команда "Нью-Йорк Никс" подписала Скапинцева, заключив с ним двусторонний контракт. Украинец дважды сыграл в регулярном чемпионате, однако с начала 2024 года "Никс" отчислили центрового.

В октябре прошлого года он заключил соглашение с "Бостон Селтикс", однако перед стартом сезона НБА его отчислили и из этой команды. Первую часть сезона Скапинцев отыграл в G-лиге за фарм-клуб "Бостона" - "Мэн Селтикс", а в начале 2025-го перешел в "Рип Сити Рэмикс" - дочерний коллектив "Портленд Трейл Блейзерс".

"Портленд" начнет выступления на турнире в ночь на пятницу, 11 июля, матчем против "Голден Стейт Уорриорз".

Летняя Лига НБА-2025 состоится в Лас-Вегасе и продлится с 10 по 20 июля. В ней будут соревноваться 30 команд, каждая из них сыграет минимум по четыре матча.