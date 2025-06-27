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Украинский талант в НБА. Макс Шульга - новый игрок "Бостон Селтикс": кто он такой

Пятница 27 июня 2025 10:15
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Украинский талант в НБА. Макс Шульга - новый игрок "Бостон Селтикс": кто он такой Макс Шульга будет играть в НБА (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинский защитник Максим Шульга был выбран на драфте НБА 2025 года и присоединится к одному из самых титулованных клубов лиги - "Бостон Селтикс". Этот шаг открывает новую страницу в карьере 23-летнего баскетболиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X аналитика издания ESPN Джонатана Гивони.

Что известно о Шульге в "Бостон Селтикс"

Шульга, выступавший в США на университетском уровне с 2020 года, был выбран под 57-м общим номером во втором раунде командой "Орландо Мэджик".

Однако его путь в "Селтикс" оказался несколько необычным: вскоре после драфта команда Флориды обменяла украинца в "Бостон".

"Шульга в течение пяти сезонов в колледже реализовывал 39% трехочковых бросков, также демонстрировал значительные плеймейкерские способности за команду Университета Содружества Вирджинии, где был признан игроком года конференции Atlantic 10", - пишет аналитик.

По информации Гивони, Шульга подпишет с "Бостон Селтикс" двусторонний контракт.

Это позволит ему совмещать выступления как в основной команде НБА, так и в ее аффилированном клубе G-лиги (ранее известной как Лига развития).

Такой формат является отличной возможностью для молодого игрока постепенно адаптироваться к требованиям сильнейшей баскетбольно лиги мира, получая при этом необходимую игровую практику.

Кто такой Максим Шульга

Последние два сезона Макс провел в составе команды "Рэмз" из Университета Содружества Вирджинии, демонстрируя стабильный прогресс.

В течение сезона 2024/25, который стал лучшим в его студенческой карьере, защитник набирал в среднем 15 очков за игру.

Кроме результативности, Шульга также улучшил свои бросковые показатели и работу на щитах. В прошлом сезоне он реализовал впечатляющие 38,7% дальних бросков, что является важным показателем для современного защитника.

Кроме того, он выполнял в среднем 5,9 подбора за игру, что свидетельствует о его умении помогать команде в борьбе под кольцом.

Шульга стал 10-м украинцем, который был выбран клубами НБА на драфте. Этот факт подчеркивает развитие украинского баскетбола и рост уровня игроков.

Последний раз украинских баскетболистов выбирали на драфте НБА в 2018 году, когда защитник национальной сборной Святослав Михайлюк присоединился к "Лос-Анджелес Лейкерс".

Теперь Максим продолжает эту традицию, открывая новые горизонты для украинских талантов на мировой баскетбольной арене.

Добавим, что Макс родился 25 июня 2002 года в Киеве. Его родители - Борис Шульга (известный арбитр) и Ольга Сосновская - были также его первыми тренерами.

В 14 лет переехал в Испанию для обучения в Basketball School of Excellence в Торрелодонесе, где стал самым результативным игроком лиги, набирая в среднем 16 очков за матч.

За океан Макс перебрался в 2020 году. Первые три сезона в NCAA отыграл за "Стейт" - команду Университета штата Юта - под руководством Райана Одома.

Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году, набирая двузначное количество очков во всех играх турнира, кроме двух.

В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.

Свободно владеет четырьмя языками - украинским, русским, испанским и английским.

Напомним, что Украина покинула ЧМ по баскетболу 3х3 после обидного поражения от Бразилии.

Ранее мы писали о 18-летней баскетболистке с ростом 2,26 м, которая поражает всех своими физическими данными и талантом.

Также читайте, как "Оклахома-Сити Тандер" взяла первый титул чемпиона НБА в драматичном финале.

При написании материала использовалась также информация с сайта Легкоатлетического факультета Университета Содружества Вирджинии.

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