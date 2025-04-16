Футзальные сборные Украины и Румынии почтили память погибших - несмотря на запрет УЕФА (видео)

Ассоциация футзала Украины дважды получила отказ от Европейского футбольного союза (УЕФА) на просьбу провести минуту молчания в память о погибших в результате российских ударов. Однако перед игрой с Румынией почтение памяти состоялось благодаря футболистам команды соперницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова комментатора Сергей Лукьяненко в эфире матча на Setanta Sports .

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок отбора к Евро-2026 Украина - Румыния состоялся 15 апреля в польском Кошалине и завершился победой нашей команды - 3:1.

Накануне в Украине объявили день траура в память о погибших в результате ракетного теракта россиян по Сумам. Ассоциация футзала Украины обратилась к УЕФА с просьбой почтить жертв минутой молчания перед началом игры, однако получила отказ.

Тогда игроки и тренеры нашей сборной обратились непосредственно к румынам. Соперники пошли навстречу "сине-желтым" - и минута молчания все же состоялась. После стартового свистка команды развели мяч с центра поля и замерли на несколько секунд, почтив память погибших украинцев.

По завершении игры главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал эту ситуацию и поблагодарил соперников за согласие провести минуту молчания.

"Мы хотели почтить память погибших в этом страшном теракте. Честно говоря, болит сердце и душа. Румыны это все понимают и, не сомневаясь, сразу же поддержали и сказали, что действительно очень важно, чтобы об этом знал весь мир. Очень ужасно то, что происходит. Поэтому поблагодарим еще раз румын, что они приняли в этом участие", - отметил Косенко.

Сборная Украины победила Румынию со счетом 3:1 и завершила квалификацию со стопроцентным результатом - 6 побед в 6 матчах. Общая разница голов составила 37:5. Впервые в истории "сине-желтые" выиграли все матчи в отборе.

Румынская команда, несмотря на поражение от Украины, пробилась в плей-офф.