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Зінченко потрапив у символічну збірну тижня найкращих гравців Європи

Новини » Спорт    13.02.2019 - 10:20
Зінченко потрапив у символічну збірну тижня найкращих гравців Європи
Фото: Олександр Зінченко (twitter.com/mancity)

Раніше українець потрапив до списку одинадцяти найкращих в АПЛ

Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну кращих гравців Європи за підсумками тижня серед представників топ-5 ліг за версією WhoScored. Про це повідомляється на сайті авторитетного порталу.

За матч з "Челсі" (6:0) в рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) українець отримав оцінку 8,7. Він відзначився двома результативними передачами, на Серхіо Агуеро та Рахіма Стерлінга.

Зінченко потрапив у символічну збірну тижня найкращих гравців Європи

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Українець є єдиним представником "Ман Сіті" в цій збірній.

Раніше портал включив Зінченка в символічну збірну тижня АПЛ. Тоді разом із ним до списку кращих гравців потрапили два його одноклубника - Агуеро та Стерлінг, які заробили за матч з "Челсі" оцінку 10.

Зінченко потрапив у символічну збірну тижня найкращих гравців Європи

Скрін зі сторінки

Нагадаємо, влітку Зінченко стане головною трансферною метою "Наполі".

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