Зінченко потрапив у символічну збірну тижня найкращих гравців Європи

Фото: Олександр Зінченко (twitter.com/mancity)

Раніше українець потрапив до списку одинадцяти найкращих в АПЛ

Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну кращих гравців Європи за підсумками тижня серед представників топ-5 ліг за версією WhoScored. Про це повідомляється на сайті авторитетного порталу.

За матч з "Челсі" (6:0) в рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) українець отримав оцінку 8,7. Він відзначився двома результативними передачами, на Серхіо Агуеро та Рахіма Стерлінга.

Скрін зі сторінки

Українець є єдиним представником "Ман Сіті" в цій збірній.

Раніше портал включив Зінченка в символічну збірну тижня АПЛ. Тоді разом із ним до списку кращих гравців потрапили два його одноклубника - Агуеро та Стерлінг, які заробили за матч з "Челсі" оцінку 10.

Скрін зі сторінки

Нагадаємо, влітку Зінченко стане головною трансферною метою "Наполі".