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Зінченко провів повний матч за "Манчестер Сіті" в Кубку ліги

Новини » Спорт    02.11.2018 - 09:31
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

Українець вже традиційно діяв на позиції лівого захисника

Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відіграв весь матч за свій клуб в 4 раунді Кубка англійської ліги проти "Фулхема" (2:0). Про це повідомляється на сайті "городян".

Українець вийшов у стартовому складі і вже традиційно діяв на позиції лівого захисника.

Авторитетний портал Whoscored оцінив дії Зінченко в матчі не найкращим чином - 7,3. Нижче тільки у голкіпера Аріянета Мурічі - 6,9, в також гравців, які вийшли на заміну. Олександр один раз за матч спробував пробити по воротах, але його удар був заблокований. 86 з 94 його передач дійшли до адресата (91% точності).

У поточному сезоні 21-річний українець провів 3 матчі в складі англійського клубу.

Нагадаємо, раніше журналіст The Telegraph повідомив, що Гвардіола більше не бачить Зінченка в основі "Манчестер Сіті".

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