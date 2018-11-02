Зінченко провів повний матч за "Манчестер Сіті" в Кубку ліги

Українець вже традиційно діяв на позиції лівого захисника
Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відіграв весь матч за свій клуб в 4 раунді Кубка англійської ліги проти "Фулхема" (2:0). Про це повідомляється на сайті "городян".
Українець вийшов у стартовому складі і вже традиційно діяв на позиції лівого захисника.
Here's how we line-up in the @Carabao_Cup tonight!— Manchester City (@ManCity) November 1, 2018
City XI Muric, Danilo, Kompany (C), Stones, Zinchenko, Delph, Brahim, De Bruyne, Foden, Sane, Jesus
Subs Ederson, Walker, Sterling, Agüero, Bernardo, Mahrez, Gomes
Presented by @HAYSWorldwide #MCIFUL #mancity pic.twitter.com/uvKR44F0ia
Авторитетний портал Whoscored оцінив дії Зінченко в матчі не найкращим чином - 7,3. Нижче тільки у голкіпера Аріянета Мурічі - 6,9, в також гравців, які вийшли на заміну. Олександр один раз за матч спробував пробити по воротах, але його удар був заблокований. 86 з 94 його передач дійшли до адресата (91% точності).
У поточному сезоні 21-річний українець провів 3 матчі в складі англійського клубу.
Нагадаємо, раніше журналіст The Telegraph повідомив, що Гвардіола більше не бачить Зінченка в основі "Манчестер Сіті".