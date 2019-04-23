Зінченко на одному рівні з Мессі в рейтингу ефективності CIES

Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

Український гравець увійшов до топ-4 списку за останні три місяці

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко потрапив в топ-4 найефективніших футболістів найкращих 5 ліг Європи за версією Міжнародного центру спортивних досліджень CIES Football Observatory. Про це повідомляється на сайті дослідницької групи.

У Зінченко 90,5 балів ефективності в матчах за останні три місяці. Стільки ж у Ліонеля Мессі з "Барселони" і Матса Хуммельс з "Баварії".

Очолює рейтинг півзахисник "Ман Сіті" Ілкай Гюндоган (92,7 бала). Також до трійки лідерів за цей період увійшли гравці "Баварії" - Тіаго Алькантара (92,6) і Ніклас Зюле (91,1).

Скрін зі сторінки football-observatory.com

У поточному сезоні Зінченко провів 24 поєдинки у футболці "городян", відзначившись одним голом і п'ятьма ассистами.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" запропонує українському гравцю нову угоду.