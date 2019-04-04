Зінченко дуже важливий для нас, - Гвардіола

Фото: Зінченко безсумнівно входить в плани Гвардіоли (mancity.com)

Наставник "Ман Сіті" розповів про втрату українця через травму

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував травму півзахисника Олександра Зінченка, яку він отримав у матчі 23 туру чемпіонату Англії проти Кардіффа (2:0). Слова наставника наводить прес-служба "городян".

Українець травмував задню поверхність правого стегна. Лікарі не зуміли допомогти Зінченку й тренерський штаб змушений був провести заміну. На 19 хвилині замість номінального хавбека, який грає зліва в обороні, вийшов Кайл Вокер. Він зайняв місце на правому фланзі захисту, а на лівий перебрався універсал Даніло.

"Зінченко вкрай важливий для нас. Він знає, як ми хочемо грати, як ми повинні пересуватися полем. На жаль, він отримав пошкодження - що є, то є. Данило багато боровся сьогодні, але це не його позиція, йому було важко. Ми знайдемо вихід із ситуації", - сказав Гвардіола.

PEP (On Zinchenko) He is important for us.



He knows the way we want to play but it is what it is.



Danilo fought a lot in that position but it is not his natural one. We will find a solution.



#MCICAR #mancity — Manchester City (@ManCity) April 3, 2019

У поточному сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 22 матчі, забив один гол і виконав 5 результативних передач.

Нагадаємо, головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прояснив ситуацію з відновленням після травми українського півзахисника Андрія Ярмоленка.