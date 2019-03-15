"Манчестер Сіті" запропонує Зінченко нову угоду

Фото: Олександр Зінченко (twitter.com/mancity)

Українець отримає контракт на покращених умовах

Захиснику "Манчестер Сіті" Олександру Зінченку буде запропоновано перепідписати угоду з чинним чемпіоном Англії на поліпшених умовах. Про це повідомляє The Sun.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола хоче зберегти в команді українця, який своєю грою залишив сильне враження в останніх матчах за клуб. Нинішній контракт Зінченка закінчується в червні 2020 року.

Зазначимо, що українець все частіше потрапляє в стартовий склад. Він став одним з кращих гравців матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Шальке" (7:0).

У цьому сезоні Олександр провів 20 матчів, відзначився голом і п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, Зінченко вже гарантував собі медаль чемпіонату Англії.