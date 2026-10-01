В Украине с 1 октября меняются правила для студентов: что нужно знать

В Украине с 1 октября в учебные программы заведений профессионального высшего и высшего образования вводят дисциплину "Основы национального сопротивления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Отказ от изучения дисциплины или неудача итогового контроля может стать основанием для отчисления.

Соответствующие изменения предусмотрены законом №4826-IX , принятым Верховной Радой 25 марта 2026 года.

Кто будет изучать новую дисциплину

Курс будет касаться граждан Украины, получающих профессиональное высшее или высшее образование по дневной или дуальной форме обучения.

В вузах дисциплину будут проходить студенты бакалавриата, а также магистры медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей.

Программа предусматривает как теоретическую, так и практическую подготовку. В частности, студенты должны получить навыки обращения со стрелковым оружием, стрельбы, минной безопасности и оказания медицинской помощи.

Практические занятия по стрельбе будут проводить на соответствующих полигонах, стрельбищах, в тирах и с помощью интерактивных тренажеров с соблюдением правил безопасности.

Кого освободят от учебы

От изучения "Основ национального сопротивления" освобождаются студенты, которые уже проходили военную службу, ранее успешно овладели этой дисциплиной или имеют документ о прохождении базовой общевойсковой подготовки и получении военно-учетной специальности.

Также курс не распространяется на студентов, которые учатся не по дневной или дуальной форме, а также на проживающих на временно оккупированной территории.

Отдельные правила предусмотрены для студентов с инвалидностью или частичной утратой трудоспособности. При наличии медицинских документов они могут быть освобождены от практических занятий, которые могут повредить здоровью.

Студенты, религиозные убеждения которых не позволяют пользоваться оружием, могут заменить соответствующие элементы дисциплины другими.

Действительно ли могут отчислить из университета

Отчислить действительно могут, ведь закон определяет отказ от изучения дисциплины или неуспешное прохождение итогового контроля как основание для этого, если студента не распространяются предусмотренные законом исключения.

В то же время, во время подготовки к национальному сопротивлению запрещены любые формы дискриминации, в частности по признаку пола.