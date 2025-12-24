"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в нескольких сетях: полный список магазинов

Напомним, сегодня, 24 декабря, в Украине завершается прием заявок на получение единовременного пособия 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Подать заявку можно через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты".

На сегодня возможностью подать заявку воспользовались почти 18 млн украинцев: 17,6 млн заявок уже согласованы, а 13,9 млн граждан уже получили выплату, в том числе и на детей. Ранее РБК-Украина рассказывало, как можно подать заявку.

Полученные 1 000 грн разрешено направить на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных), лекарства, книги, оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительные взносы.

Средства на карте "Национальный кэшбек", оформленные через "Дію", можно использовать до 30 июня 2026 года. Получатели выплат через "Укрпочту" смогут потратить деньги до конца февраля 2026 года.