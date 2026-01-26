Зимний шторм в США: без света остались более 1 млн человек, отменены 10 тысяч рейсов

В воскресенье, 25 января, в США продолжился зимний шторм, который парализовал восточные южные штаты страны. Из-за этого уже более 1 млн потребителей (включая штат Нью-Мексико на западе) остались без света, и больше 10 тысяч авиарейсов были отменены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, в этот день на две трети востока страны вновь обрушились снег, мокрый снег, дождь и очень низкие температуры. По причине этого в США продолжило расти чисто отключений электроэнергии.
По данным сервиса PowerOutage, по состоянию на 19:16 по Гринвичу более 1 млн потребителей в США остались без электричества. В том числе не менее 330 тысяч в Теннесси и более 100 тысяч в Миссисипи и Луизиане. Среди других пострадавших штатов - Техас, Кентукки, Джорджия, Западная Вирджиния и Алабама.
Кроме того, согласно сайту отслеживания рейсов FlightAware, в США были отменены более 10 800 рейсов, запланированных на воскресенье. Днем ранее, в субботу, в стране отменили больше 4000 рейсов.
Reuters уточняет, что 25 января администрация аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сообщила об отмене всех рейсов в этот день. В то же время данные FlightAware показали, что более 80% авиаперелетов - отменены в нескольких аэропортах крупных мегаполисов, включая Нью-Йорк, Филадельфию, Шарлотту и Северную Каролину.
Согласно последнему прогнозу Национальной метеорологической службы, с воскресенья до утра понедельника, ожидается сильный снегопад от долины реки Огайо до севера-востока страны. В том числе в Новой Англии снег может выпасть до 45 см. На большей части юго-востока и в некоторых районах Среднеатлантического региона ожидаются дожди и ледяной дождь.
Reuters добавило, что синоптики прогнозировали "крайне низкие температуры и опасный холодный ветер" от южных равнин до северо-востока после шторма, что приведет к "длительным опасным ситуациям на дорогах и в инфраструктуре".
Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп назвал зимние штормы "историческими" и одобрил объявление федерального чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в Южной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Джорджии, Северной Каролине, Мэриленде, Арканзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Индиане и Западной Вирджинии.
В тот же день в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что чрезвычайное положение из-за погодных условий объявили 18 штатов страны.
Официальные лица предупредили, что линии электропередач могут быть особенно уязвимы из-за возможности образования льда. К слову 24 января без света были лишь около 100 тысяч потребителей.
Также мы писали, что в субботу в Нью-Йорке, на улицах Манхеттена и Бруклина обнаружили тела трех людей, гибель которых, предварительно, связывают с резким похолоданием.