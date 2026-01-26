Зимний шторм в США: без света остались более 1 млн человек, отменены 10 тысяч рейсов

Как пишет агентство, в этот день на две трети востока страны вновь обрушились снег, мокрый снег, дождь и очень низкие температуры. По причине этого в США продолжило расти чисто отключений электроэнергии.

По данным сервиса PowerOutage, по состоянию на 19:16 по Гринвичу более 1 млн потребителей в США остались без электричества. В том числе не менее 330 тысяч в Теннесси и более 100 тысяч в Миссисипи и Луизиане. Среди других пострадавших штатов - Техас, Кентукки, Джорджия, Западная Вирджиния и Алабама.

Кроме того, согласно сайту отслеживания рейсов FlightAware, в США были отменены более 10 800 рейсов, запланированных на воскресенье. Днем ранее, в субботу, в стране отменили больше 4000 рейсов.

Reuters уточняет, что 25 января администрация аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сообщила об отмене всех рейсов в этот день. В то же время данные FlightAware показали, что более 80% авиаперелетов - отменены в нескольких аэропортах крупных мегаполисов, включая Нью-Йорк, Филадельфию, Шарлотту и Северную Каролину.

Согласно последнему прогнозу Национальной метеорологической службы, с воскресенья до утра понедельника, ожидается сильный снегопад от долины реки Огайо до севера-востока страны. В том числе в Новой Англии снег может выпасть до 45 см. На большей части юго-востока и в некоторых районах Среднеатлантического региона ожидаются дожди и ледяной дождь.

Reuters добавило, что синоптики прогнозировали "крайне низкие температуры и опасный холодный ветер" от южных равнин до северо-востока после шторма, что приведет к "длительным опасным ситуациям на дорогах и в инфраструктуре".