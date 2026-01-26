Зимовий шторм у США: без світла залишилися понад 1 млн осіб, скасовано 10 тисяч рейсів

У неділю, 25 січня, у США продовжився зимовий шторм, який паралізував східні південні штати країни. Через це вже понад 1 млн споживачів (включно зі штатом Нью-Мексико на заході) залишилися без світла, і більш ніж 10 тисяч авіарейсів було скасовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, цього дня на дві третини сходу країни знову обрушилися сніг, мокрий сніг, дощ і дуже низькі температури. Унаслідок цього у США продовжило зростати чисто відключень електроенергії.
За даними сервісу PowerOutage, станом на 19:16 за Гринвічем понад 1 млн споживачів у США залишилися без електрики. Зокрема щонайменше 330 тисяч у Теннессі та понад 100 тисяч у Міссісіпі та Луїзіані. Серед інших постраждалих штатів - Техас, Кентуккі, Джорджія, Західна Вірджинія та Алабама.
Крім того, згідно з сайтом відстеження рейсів FlightAware, у США було скасовано понад 10 800 рейсів, запланованих на неділю. Днем раніше, у суботу, у країні скасували понад 4000 рейсів.
Reuters уточнює, що 25 січня адміністрація аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повідомила про скасування всіх рейсів цього дня. Водночас дані FlightAware засвідчили, що понад 80% авіаперельотів скасовано в кількох аеропортах великих мегаполісів, включно з Нью-Йорком, Філадельфією, Шарлоттою і Північною Кароліною.
Згідно з останнім прогнозом Національної метеорологічної служби, з неділі до ранку понеділка, очікується сильний снігопад від долини річки Огайо до півночі-сходу країни. Зокрема в Новій Англії сніг може випасти до 45 см. На більшій частині південного сходу і в деяких районах Середньоатлантичного регіону очікуються дощі та крижаний дощ.
Reuters додало, що синоптики прогнозували "вкрай низькі температури і небезпечний холодний вітер" від південних рівнин до північного сходу після шторму, що призведе до "тривалих небезпечних ситуацій на дорогах і в інфраструктурі".
Нагадаємо, у суботу президент США Дональд Трамп назвав зимові шторми "історичними" і схвалив оголошення федерального надзвичайного стану у зв'язку зі стихійним лихом у Південній Кароліні, Вірджинії, Теннесі, Джорджії, Північній Кароліні, Меріленді, Арканзасі, Кентуккі, Луїзіані, Міссісіпі, Індіані та Західній Вірджинії.
Того ж дня в Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що надзвичайний стан через погодні умови оголосили 18 штатів країни.
Офіційні особи попередили, що лінії електропередач можуть бути особливо вразливими через можливість утворення льоду. До слова 24 січня без світла були лише близько 100 тисяч споживачів.
Також ми писали, що в суботу в Нью-Йорку, на вулицях Мангеттена і Брукліна виявили тіла трьох людей, загибель яких, попередньо, пов'язують із різким похолоданням.