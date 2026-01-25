ua en ru
Зимний шторм накрыл США: авиакомпании отменили более десятка тысяч рейсов

Воскресенье 25 января 2026 02:56
Зимний шторм накрыл США: авиакомпании отменили более десятка тысяч рейсов Фото: шторм прогнозируют на воскресенье и на следующую неделю (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В США отменили более 12 тысяч рейсов, так как мощный зимний шторм принес в эти выходные гололед, снег и сильные морозы. Кроме того, без света остались больше 100 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CBS News.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье и на следующей неделе две трети страны на востоке накроет снег, мокрый снег, и ледяной дождь. В придачу будет минусовая температура.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал эти штормы "историческими", одобрив в субботу объявление федерального чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в Южной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Джорджии, Северной Каролине, Мэриленде, Арканзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Индиане и Западной Вирджинии.

"Мы продолжим следить за ситуацией и поддерживать связь со всеми штатами, находящимися на пути этого города. Берегите себя и оставайтесь в тепле", - написал он.

Согласно данным сервиса отслеживания рейсов FlightAware, авиакомпании отменили более 3700 рейсов в субботу, а число отмен на воскресенье выросло до более чем 8200. СМИ отмечают, что это наибольшее количество отмен за один день с начала пандемии COVID в марте 2020 года.

"В число наиболее пострадавших аэропортов вошли международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт, международный аэропорт Нэшвилла и международный аэропорт Шарлотты Дуглас", - говорится в публикации CBS.

В Министерстве внутренней безопасности сообщили, что чрезвычайное положение в связи с погодными условиями объявили 17 штатов и округ Колумбия.

"В пострадавших штатах на юге страны десятки тысяч людей остались без электричества. Наши ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", " заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поздно вечером в субботу.

Однако число отключений электроэнергии продолжало расти. По данным PowerOutage, в субботу по состоянию на 18:30 по восточному времени более 130 000 потребителей в США остались без света. Большая часть из них - в Техасе и Луизиане.

Другие инциденты в США

Напомним, в начале этой недели, 22 января, в американском штате Мичиган произошла масштабная дорожная авария.

По данным СМИ, из-за сильного снегопада столкнулись более 100 автомобилей. По причине массового скопления транспортных средств, полиция штата закрыла оба направления межштатной автомагистрали.

К слову, уже тогда метеорологи предупредили, что шторм продолжит движение на южный и восточный восток страны, призвав водителей по возможности воздержаться от поездок.

