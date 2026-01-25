На улицах Нью-Йорка нашли мертвыми трех человек на фоне сильных морозов

В Нью-Йорке в субботу, 24 января, на улицах Манхэттена и Бруклина обнаружили тела трех человек, гибель которых, предварительно, связывают с резким похолоданием.

Речь идет о 67-летнем мужчине, 64-летней женщине и еще одном мужчине, личность которого пока не установлена. Все погибшие были бездомными, видимых следов насильственной смерти на их телах не зафиксировано.

В полиции отметили, что окончательную причину смерти каждого из погибших должна установить судебно-медицинская экспертиза.

По данным синоптиков, в ночь с пятницы на субботу температура воздуха в Нью-Йорке опускалась до минус 12 градусов, а сильный ветер существенно усиливал ощущение холода.

Ожидается, что в воскресенье в городе пройдут сильные снегопады - до 30 см снега. Минусовая температура, по прогнозам, будет сохраняться в течение всей недели.

В связи с опасными погодными условиями в Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайно холодной погоды Code Blue, который представляет особую угрозу для людей без постоянного жилья.

Городские власти сообщили, что мобильные бригады помощи будут работать на улицах, направляя бездомных во временные приюты.

По данным аналитиков, примерно 2 500-3 500 американцев ежегодно умирают от переохлаждения и воздействия морозов. Например, в 2023 году таких было около 2 520 случаев, а в 2022-м - до 3 500 случаев во время сильных зимних холодов по всем США.