Главная » Жизнь » Образование

В Киеве определили даты зимних каникул в школах: когда будут отдыхать дети

Вторник 18 ноября 2025 19:52
В Киеве определили даты зимних каникул в школах: когда будут отдыхать дети Фото: Зимние каникулы в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве определили ориентировочные даты зимних каникул для школьников - они продлятся с конца декабря 2025 года до середины января 2026-го. Окончательный график каждая школа может устанавливать самостоятельно.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на письмо Департамента образования и науки КГГА относительно структуры 2025-2026 учебного года.

Как будет выглядеть учебный год

Департамент предлагает такую структуру учебного процесса:

  • I семестр - с 1 сентября до 24 декабря 2025 года;
  • II семестр - с 12 января до 30 мая 2026 года.

Осенние каникулы уже состоялись - с 27 октября по 2 ноября. Зимние каникулы в школах Киева планируют провести с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. Весенние планируют провести с 23 по 29 марта. Для первоклассников возможны дополнительные каникулы - с 16 по 21 февраля.

Последний звонок в столичных школах предварительно назначен на 29 мая 2026 года. В июне предлагают организовать компенсаторные занятия, учебные экскурсии и проектную деятельность.

Школы сами принимают решение

В Департаменте напоминают, что учебные заведения имеют автономию в организации образовательного процесса, поэтому конечные решения принимают педагогические советы.

При этом отмечается, что структура учебного года может корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью как в столице в целом, так и в отдельных школах.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН определило общие рамки 2025-2026 учебного года, но конкретные даты каникул и завершения обучения каждая школа устанавливает самостоятельно.

Также мы рассказывали, что родители могут онлайн выбрать кружки и секции для детей по интересам или локации. В приложении "Мрія" появился раздел "Внешкольные занятия", который позволяет это сделать. Доступны как бесплатные, так и платные занятия, онлайн или офлайн, а вскоре добавят запись на кружки и персональные рекомендации через искусственный интеллект.

Школа зимние каникулы Дети
