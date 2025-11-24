"Зимняя тысяча" 2025: до какого числа можно подать заявку на выплату

Проект реализуется Министерством социальной политики при участии "Укрпочты", банков-партнеров и технических администраторов. Цель программы - упростить доступ к помощи и сделать ее максимально быстрой и удобной для украинцев, которые находятся на территории Украины.

Кто может получить выплату?

Податься могут все граждане в возрасте от 18 лет, находящиеся на подконтрольной Украине территории. Заявление можно оформить как на себя, так и на ребенка.

Подача длится до 24 декабря, а воспользоваться средствами можно до 30 июня 2026 года. Если приложения "Дия" нет, оформление доступно в отделениях Укрпочты.

Как подать заявление?

В приложении "Дия" перейдите в раздел Сервисы и выберите услугу "Зимняя поддержка". Нажмите Начать. Выберите, на кого оформляете помощь - на себя или на ребенка. Данные свидетельства о рождении подтягиваются автоматически, но при необходимости их можно добавить вручную. Укажите карту "Национальный кэшбек" для зачисления средств. Проверьте информацию, подтвердите, что находитесь на территории Украины, и отправьте заявление.

В Минсоцполитики отмечают, что подача заявки занимает всего несколько минут, а сервис создан так, чтобы минимизировать очереди, бумаги и лишние шаги.