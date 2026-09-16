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Выплаты до 19 400 гривен от ЮНИСЕФ: кто и как может получить денежную помощь

13:19 16.09.2026 Ср
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Выплаты до 19 400 гривен от ЮНИСЕФ: кто и как может получить денежную помощь Фото: Семьи с детьми в Украине могут получить помощь от ЮНИСЕФ (Getty Images)
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Семьи с детьми, пострадавшими от войны в Украине, могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплат зависит от программы и обстоятельств, при которых семья нуждается в поддержке.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ЮНИСЕФ.

В 2026 году организация реализует четыре программы денежной помощи. Ее могут предоставлять непосредственно через ЮНИСЕФ и его партнеров или через государственную систему социальной защиты Украины.

12 300 гривен после атаки или эвакуации

Многоцелевую денежную помощь могут получить семьи, пострадавшие в результате ракетных ударов или обязательной эвакуации с прифронтовых территорий.

Семьи могут определять в сотрудничестве с местными властями. После этого ЮНИСЕФ и партнеры оценивают, отвечает ли домохозяйство критериям программы.

Каждый член семьи, отвечающий критериям, может получить 12 300 гривен. Эта сумма рассчитана примерно на три месяца для покрытия базовых нужд.

В то же время, сама по себе атака или эвакуация не гарантирует получения средств. Финансирование программы ограничено, а семья также должна отвечать установленным критериям.

16 700 гривен для семей, где есть раненые или погибшие

Отдельная экстренная помощь предусмотрена для семей с детьми, непосредственно пострадавших от атак с применением взрывного оружия.

Обязательное условие - по меньшей мере, один член домохозяйства был ранен или погиб.

В таком случае семья, отвечающая критериям, может получить 16 700 гривен единовременно.

Помощь оказывается в рамках услуг по ведению случаев в сфере защиты детей. Она может сочетаться с другой поддержкой, в том числе психологической и психосоциальной.

Такие семьи обычно определяют специалисты по защите детей или социальные работники, поддерживаемые ЮНИСЕФ и партнерскими организациями. Если семья потенциально отвечает критериям, то с ней свяжется соответствующий специалист для оценки потребностей.

4 100 гривен из-за перебоев с базовыми услугами

Еще один вид помощи предусмотрен для уязвимых семей, пострадавших из-за длительных перебоев с жизненно важными услугами в результате атак на критическую инфраструктуру.

Речь идет, в частности, о проблемах с:

  • электроснабжением;
  • отоплением;
  • водоснабжением.

В рамках текущей программы выплата составляет 4 100 гривен на каждого человека, которое соответствует критериям.

Помощь обычно оказывают через местные органы социальной защиты. Семьи идентифицируют и проверяют через государственные системы, после чего соответствующие органы производят выплаты.

Открытую онлайн-регистрацию на эту программу ЮНИСЕФ не проводит. Запуск помощи зависит от масштаба конкретной кризисной ситуации, а информацию о населенных пунктах, где она доступна, сообщают местные власти.

19 400 гривен на подготовку к зиме

ЮНИСЕФ также финансирует правительственную программу зимней денежной помощи. В сезоне 2026-2027 годов семьи, отвечающие критериям, получат 19 400 гривен на домохозяйство.

Средства предназначены для дополнительных расходов, связанных с зимой, включая отопление, топливо, коммунальные услуги и теплую одежду.

Для получения этой помощи нужно одновременно соответствовать двум условиям.

Кто может получить зимнюю выплату

Первое условие - проживать в общине, расположенной в пределах 0-20 км от линии фронта, в одной из восьми областей:

  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Запорожской.

Список общин можно проверить в соответствующем списке ЮНИСЕФ.

Второе условие - соответствовать по меньшей мере одному из 11 критериев уязвимости.

К ним, в частности, относятся семьи, получающие поддержку из-за инвалидности члена семьи или ребенка, семьи с детьми в альтернативных формах ухода, неполные и многодетные семьи, внутренне перемещенные семьи, получающие государственную поддержку, а также домохозяйства, получающие жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг.

Как оформить зимнюю помощь

Даже если семья отвечает обоим критериям, для получения выплаты нужно подать заявку.

Обратиться можно к:

  • Пенсионному фонду Украины;
  • ЦНАПу;
  • органу местной власти.

При этом ЮНИСЕФ непосредственно не регистрирует семьи на эту программу, не определяет право на выплату и не осуществляет индивидуальные выплаты. Эти функции выполняют государственные органы, в частности, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и Пенсионный фонд.

Даты приема заявлений, перечень необходимых документов и порядок оформления рекомендуют уточнять в Пенсионном фонде, ЦНАПах и местных органах власти.

Отметим, в 2026 году ЮНИСЕФ больше не оказывает зимнюю помощь в натуральной форме, в частности, твердым топливом.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кто и при каких условиях может получить 19 400 гривен зимней поддержки . Средства можно будет потратить по своему усмотрению, в частности, на топливо, теплую одежду, коммунальные услуги и другие потребности для подготовки к зиме.

Также мы рассказывали, что в Украине предлагается существенно повысить государственную помощь для детей с инвалидностью и взрослых с инвалидностью с детства. В частности, минимальная выплата для ребенка может вырасти до 8 тысяч гривен, а нуждающимся предусмотрена дополнительная надбавка.

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