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Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 18 лютого

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Пекін, Четвер 17 лютого 2022 19:45
Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 18 лютого Фото: Юлія Джима (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Представники збірної України у п'ятницю, 18 лютого, виступатимуть лише в біатлоні.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 3 представники України. Вони змагатимуться у жіночому та чоловічому біатлоні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 08:00 розпочнеться мас-старт у жінок. Право виступати на дистанції 12,5 км біатлоністки виборювали за результатами рейтингу. Як наслідок, на старт вийде одна українка – Юлія Джима.

Чоловічий мас-старт призначений на 11:00. До гонки на 15 км відібралися двоє українців. Поруч із Дмитром Підручним змагатиметься за нагороди і Артем Прима.

До слова, раніше підбили підсумки 17 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

Також нещасний випадок із переломом змусив фінського фрістайліста завершити виступи на Олімпіаді-2022.

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