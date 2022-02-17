Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 18 лютого

Представники збірної України у п'ятницю, 18 лютого, виступатимуть лише в біатлоні.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна .

На старт вийдуть 3 представники України. Вони змагатимуться у жіночому та чоловічому біатлоні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 08:00 розпочнеться мас-старт у жінок. Право виступати на дистанції 12,5 км біатлоністки виборювали за результатами рейтингу. Як наслідок, на старт вийде одна українка – Юлія Джима.

Чоловічий мас-старт призначений на 11:00. До гонки на 15 км відібралися двоє українців. Поруч із Дмитром Підручним змагатиметься за нагороди і Артем Прима.