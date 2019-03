У Зімбабве через тропічний шторм загинули понад 20 осіб

Влада очікує збільшення кількості загиблих

Міністерство інформації Зімбабве повідомило, що у південно-східній частині країни з-за бурхливого тропічного шторму Ідай загинуло щонайменше 24 людини, а також 40 вважаються зниклими без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Член парламенту у східному районі Чіманмані Джошуа Сакко повідомив, що після шторму залишився відчутний слід руйнування, який можна порівняти з циклоном Елін в 2000 році, коли було спустошено південну частину Зімбабве.

Також він додав, що очікується збільшення числа загиблих, так як влада продовжує оцінювати наслідки шторму.

Зімбабвійські метеорологічні служби очікують, що дощі триватимуть всі вихідні.

#CycloneIdai Not looking good in Chimanimani, A humanitarian crisis could be unfolding, #Zimbabwe pic.twitter.com/SUvnCTRg5p