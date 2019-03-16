У Африці через тропічний циклон загинули понад 140 людей

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У Зімбабве щонайменше 100 осіб зникли безвісти

У Африці, через тропічний циклон, який охопив декілька країн, загалом загинули понад 140 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BusinessDay.

Як повідомляється, в результаті сильних дощів, які викликали повені та руйнування в східних частинах Зімбабве, зникли безвісти щонайменше 100 осіб. Інформації про жертв від місцевої влади наразі не надходило.

"Щонайменше 25 будинків були зруйновані в результаті зсуву в містечку Нгангу. Всередині були люди. Вони також зникли безвівсти", - розповів депутат парламенту Зімбабве Джошуа Сакко.

У Мозамбіку жертвами тропічного циклону, який триває там з початку тижня, стали щонайменше 66 жителів, крім того майже 17 тисяч осіб постраждали чи були евакуйовані. Так, у пятницю, 15 березня, у Бейрі загинули мінімум 19 осіб.

Крім того, за останніми даними уряду Малаві, в результаті сильних дощів у країні загинули щонайменше 56 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Також щонайменше 124 людини отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, через сильні повені у Афганістані загинули щонайменше 20 людей. Повені затопили до 2 тисяч будинків. Також внаслідок повеней близько 10 осіб пропали безвісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.