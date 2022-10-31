Зима в Европе может стать холоднее, чем обычно, что увеличит спрос на газ, - WSJ

Один из первых тщательно отслеживаемых сезонных прогнозов того, что ждет европейская зима, показывает более холодную и сухую погоду, чем обычно в Британии и Северной Европе. Это может усилить давление на правительства и компании, управляющие поставками природного газа на континенте.

Метеорологическое управление Великобритании в понедельник заявило, что существует повышенная вероятность того, что следующие три месяца будут холоднее обычного. Агентство прогнозов добавило, что погода, вероятно, будет более сухой, чем обычно, с меньшей вероятностью проливных дождей в период с ноября по январь.

"Все это говорит о том, что спрос на газ, связанный с отоплением, будет расти этой зимой. Люди не собираются выключать отопление, если им холодно, и поэтому мы, вероятно, будет иметь устойчивый спрос, связанный с отоплением", - заявила главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics Кэролайн Бейн.

Как сообщает издание, цены на газ продолжили недавнее снижение в понедельник, вызванное большими запасами топлива, которые Европа накопила в течение года. Примерные оптовые цены на газ в Нидерландах упали на 9%. Фьючерсные контракты предполагают, что газ станет дороже, когда температура зимой упадет, но цены не вернутся к максимумам, зафиксированным в августе.

Хватит ли хранящегося газа, чтобы пережить зиму в Европе, зависит от того, насколько холодное и ветреное время года будет. Власти надеются на мягкую, влажную зиму, которая также может принести сильный ветер. Это может помочь увеличить производство ветровой энергии. Цены на природный газ в последние недели падали из-за снижения спроса, при этом европейские запасы газа выросли примерно до 94% от общей емкости. Однако, по мнению аналитиков, отсутствие ветра и осадков, вероятно, подтолкнет спрос на газ и цены на него станут более высокими.

Сейчас Capital Economics прогнозирует, что европейские стандартные цены достигнут 150 евро за МВт.ч до конца года. Это остается значительно ниже максимумов, которые наблюдались в этом году, когда в конце августа цены достигли 349,90 евро за МВт.ч.