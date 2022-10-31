Зима у Європі може стати холоднішою, ніж зазвичай, що збільшить попит на газ, - WSJ

Один із перших ретельно відстежуваних сезонних прогнозів того, що чекає європейська зима, показує холоднішу і сухішу погоду, ніж зазвичай, у Британії та Північній Європі. Це може посилити тиск на уряди та компанії, що керують постачанням природного газу на континенті.

Метеорологічне управління Великобританії в понеділок заявило, що існує підвищена ймовірність того, що наступні три місяці будуть холоднішими, ніж зазвичай. Агентство прогнозів додало, що погода, ймовірно, буде більш сухою, ніж зазвичай, із меншою ймовірністю злив у період з листопада по січень.

"Все це говорить про те, що попит на газ, пов'язаний з опаленням, зростатиме цієї зими. Люди не збираються вимикати опалення, якщо їм холодно, і тому ми, ймовірно, матимемо стійкий попит, пов'язаний з опаленням", - заявила головний економіст з сировинних товарів у Capital Economics Керолайн Бейн.

Як повідомляє видання, ціни на газ продовжили нещодавнє зниження у понеділок, викликане великими запасами палива, які Європа накопичила протягом року. Орієнтовні оптові ціни на газ у Нідерландах впали на 9%. Ф'ючерсні контракти припускають, що газ стане дорожчим, коли температура взимку впаде, але ціни не повернуться до максимумів, зафіксованих у серпні.

Чи вистачить газу, що зберігається, щоб пережити зиму в Європі, залежить від того, наскільки холодна і вітряна пора року буде. Влада сподівається на м'яку, вологу зиму, яка також може принести сильний вітер. Це може допомогти збільшити виробництво вітрової енергії. Ціни на природний газ останніми тижнями падали через зниження попиту, при цьому європейські запаси газу зросли приблизно до 94% від загальної місткості. Проте, на думку аналітиків, відсутність вітру та опадів, ймовірно, підштовхне попит на газ і ціни на нього будуть вищими.

Зараз Capital Economics прогнозує, що європейські стандартні ціни досягнуть 150 євро за МВт.год до кінця року. Це залишається значно нижчим за максимуми, що спостерігалися цього року, коли наприкінці серпня ціни досягли 349,90 євро за МВт.год.