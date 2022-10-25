ЕС намерен согласовать потолок цен на газ с Великобританией, - Bloomberg

Ценовой потолок на газ должен быть распространен на страны-импортеры энергии, такие как Великобритания и Швейцария, чтобы он был эффективным. Европейская комиссия заявила об этом перед ключевой министерской встречей.

Как отмечает издание, ряд стран Европейского Союза настаивают на установлении верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии, но Еврокомиссия предупреждает, что любой такой шаг должен быть согласован, чтобы избежать повышения спроса или субсидирования электроэнергии иностранным потребителям.

В качестве альтернативы ЕС должен был бы экспортировать электроэнергию по более высокой цене, чем при внутренней торговле, что запрещено рядом международных соглашений с партнерами. Еврокомиссия распространила свое мнение в виде документа, в котором резюмируются недостатки и выгоды такого ограничения цен.

Ограничение цен на газ является главной политической повесткой дня в Европе, поскольку правительства стремятся обуздать беспрецедентный энергетический кризис, вызванный сокращением поставок газа Россией, бывшим крупнейшим поставщиком на континенте. Лидеры ЕС на прошлой неделе согласились принять пакет мер по снижению быстрорастущих счетов за газ и электроэнергию, которые подпитывают инфляцию, угрожая подтолкнуть блок из 27 стран к рецессии.

В то время как большинство стран требуют широкого ограничения оптовых цен на газ, небольшая группа стран хочет ограничить цены на газ, используемый для производства электроэнергии, по аналогии с уже реализованной моделью, в Испании и Португалии. Чтобы вступить в силу, любое ограничение ЕС еще должно быть предложено комиссией, а затем одобрено государствами-членами.

Такой процесс займет не менее нескольких недель. На первом этапе министрам энергетики блока необходимо прийти к соглашению по регулированию, предложенному комиссией 18 октября, и проложить путь к рыночному вмешательству, что может произойти на экстренном заседании, ожидаемом в конце ноября.

В этот момент у комиссии будет мандат на выдвижение отдельного предложения по предельным ценам, которое снова будет отправлено государствам-членам, которые будут иметь право вносить в него поправки. Хотя подробностей о точных датах и вариантах мало, многие дипломаты говорят, что одновременное введение обоих типов ценовых ограничений невозможно. Любое такое ценовое ограничение будет временным, оно должно не ставить под угрозу безопасность поставок и не допускать повышения спроса на газ в то время, когда ЕС стремится его сократить.

Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что при возможном более узком ограничении государства-члены должны будут выплатить своим газовым электростанциям субсидию для покрытия разницы между фактической ценой на сутки вперед по программе передачи прав собственности в Нидерландах и целевой ценой на газ для производства электроэнергии. В отличие от механизма, действующего на Пиренейском полуострове, инструмент, проанализированный комиссией, не включает угольные электростанции.

Субсидия не только снизит цену, по которой газовые электростанции продают свою электроэнергию на рынке, но и снизит общую клиринговую цену, сократив доходы коммунальных предприятий, производящих электроэнергию из других источников. Несколько государств-членов предложили, чтобы субсидия ограничивала цену на газ эквивалентом цены TTF в размере 100-120 евро за мегаватт-час, говорится в сообщении комиссии.

По словам исполнительного органа ЕС, затраты на такое ценовое ограничение будут зависеть от количества газовых электростанций в отдельных государствах-членах. Страны, которые полагаются на это топливо для производства электроэнергии, такие как Германия, Нидерланды и Италия, столкнутся с самыми высокими затратами на необходимые субсидии. Страны, импортирующие электроэнергию, вырабатываемую из газа, выиграют от системы, и Франция станет крупнейшим победителем.

Чтобы устранить различия, ЕС необходимо будет создать механизм для перераспределения затрат на ограничение цен в соответствии с выгодами, которые оно приносит, что является трудным шагом, учитывая отсутствие надежных статистических данных и политические вызовы.