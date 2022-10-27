Шольц хочет ограничить спекулятивные скачки цен на газ на уровне Евросоюза

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что министрам энергетики ЕС предстоит еще много работы, но можно найти решение, которое сдержит спекулятивные скачки цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Энергетический кризис, усугубленный тем, что Россия сократила поставки газа в Европейский Союз после введения западных санкций в связи с войной Москвы против Украины, угрожает рецессией в Европе, которая восстанавливается после пандемии COVID.

Министры Европейского Союза изо всех сил пытались договориться о том, как сдержать цены на природный газ и помочь своим гражданам справиться с инфляцией.

"Мы хотим снизить цены на газ вместе, и это наше общее мнение, что это не что-то абстрактное", - сказал Шольц после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

По его словам, "министрам энергетики предстоит еще много работы, особенно когда речь идет о том, чтобы избежать спекулятивных скачков цен.

Около 15 государств ЕС, в том числе Греция, хотят ввести предел цен для всего ЕС, ссылаясь на инфляционное давление, которое недавний скачок цен на газ оказал на их экономику. Германия, крупнейшая экономика Европы, возглавляет небольшую группу государств, выступающих против установления потолка цен.

Министры энергетики ЕС на встрече 24 ноября решат, просить ли Брюссель предложить ограничение.

Мицотакис сказал, что министрам энергетики ЕС необходимо найти решение во время этой встречи.

"Это будет нашим провалом, и мы обсуждали это в Совете ЕС, если этот вопрос вернется к нам. Мы не хотим, чтобы этот вопрос возвращался к главам государств и правительств на уровне Совета ЕС. Мы хотим, чтобы он решался на уровне министров, и он может быть решен на уровне министров", - сказал Мицотакис.