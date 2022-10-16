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Оккупант раскрыл схему, как Россия избавляется от бегущих с фронта солдат (перехват)

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Украина, Воскресенье 16 октября 2022 11:12
Оккупант раскрыл схему, как Россия избавляется от бегущих с фронта солдат (перехват) Фото: бегущих с фронта солдат РФ убивают свои же (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На позициях российских оккупантов в Украине действует многоуровневая система ликвидации солдат, которые пытаются бежать с фронта. Так, призванных на войну в Украину заключенных при попытке отступления убивают рядовые солдаты, а тех - специальные отряды, которые караулят дезертиров у них же за спиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора оккупанта.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит - замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально - свои пристрелят", - жалуется оккупант.

Он жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должен быть на учениях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" - объясняет россиянин.

Как сообщалось, ранее в перехвате ГУР российские оккупанты признавались, что их артиллерия "работает" много, однако бесполезно. В то же время они восхищаются точностью украинских артиллеристов.

Напомним, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.

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Служба безопасности Украины
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