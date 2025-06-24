С праздником Ивана Купала: красивые поздравления и яркие открытки

Поздравление с праздником Ивана Купала

Поздравляю с волшебным праздником Ивана Купала! Пусть теплые огни этой магической ночи разожгут в твоем сердце радость, любовь и надежду. Желаю гармонии, здоровья и искренних эмоций. Пусть жизнь будет яркой, как летний рассвет после купальской ночи!

С праздником Ивана Купала - самой загадочной ночи лета! Желаю, чтобы звезды над тобой освещали путь к счастью, а цветы папоротника приносили удачу. Пусть в душе царит тепло, а в сердце - вера в чудеса. Хорошего настроения и счастливых моментов!

Искренне поздравляю с Купальским праздником! Пусть эта ночь подарит тебе особую энергию, силу духа и вдохновение. Желаю найти свой цветок счастья и осуществить самые заветные мечты. Пусть сердце поет, а душа радуется каждому новому дню!

Поздравления с праздником Ивана Купала (фото: Pinterest)

С Иваном Купала тебя! Пусть пламя купальского костра очистит тебя от всего лишнего, а вода подарит обновление и легкость. Желаю внутренней силы, гармонии и безграничной радости. Веселого праздника и приятных впечатлений!

Поздравляю тебя с праздником летнего солнцестояния - Ивана Купала! Желаю, чтобы ночь принесла тебе яркие сны, добрые знаки судьбы и веру в сказку. Пусть любое желание, загаданное этой ночью, обязательно сбудется. Света, любви и душевного уюта тебе!

Пусть в ночь на Ивана Купала сбудется то, чего давно хочет твое сердце! Желаю легкости, радости, веселья и незабываемых эмоций. Пусть жизнь будет такой же волшебной, как звездное небо этой особой ночи. С праздником!

С праздником Купала! Пусть любовь, счастье и здоровье прыгают вместе с тобой через огонь в светлое будущее. Пусть каждая капля росы дарит вдохновение, а каждый цветочный венок - удачу. Желаю настоящих чудес и счастливой судьбы!

Открытка с праздником Ивана Купала (фото: Pinterest)

***

У ніч Купальську, нічку тиху

Разом запалимо вогонь,

Щоби біда, нещастя й лихо

Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,

Стає сильнішим у цей час.

Хай сили зла уже ніколи

Не зможуть подолати нас!

***

На Івана, на Купала

Я бажаю вам чимало:

Щастя, радості, здоров’я

І шаленої любові!

А печалі із журбою

Хай спливають за водою!

Открытка к празднику Ивана Купала (фото: Pinterest)